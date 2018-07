Eminem erfüllte die hohen Erwartungen zweifelsohne. Nicht zuletzt, weil er Eminem ist und nicht unbedingt, weil er das beste Konzert auf Gottes Erde abgeliefert hat. Was Eminems Auftritt streckenweise fehlte, war die Seele. Schuld daran mag die aufwändige Produktion sein, der sich Eminem unterzuordnen hat. Am besten war der James Brown des Hip-Hops in der letzten Viertelstunde, als er Frauenfeld Songs wie «My Name Is», «Real Slim Shady», «Without Me», «Not Afraid» und «Lose Yourself» (seine) Rap-Geschichte um die Ohren donnerte.