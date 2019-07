Christof Huber ist 1993 als Assistent des Geschäftsführers beim Open Air St. Gallen eingestiegen. Heute ist er Festivaldirektor beim Openair St. Gallen und in dieser Funktion Delegierter des Verwaltungsrates der OpenAir St. Gallen AG.

Inzwischen ist das Openair St. Gallen in eine Holdingstruktur überführt worden. Unter diesem Dach werden vier Festivals organisiert, so zum Beispiel auch das Summer Days Festival in Arbon.