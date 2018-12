Der Ostschweizer Medienpreis 2018 geht an SRF-Redaktorin Stefanie Hablützel für ihre in der «Zeit» erschienene Justizrecherche im Fall «Cresta Run».

Bei einem Skeletonrennen in St. Moritz verlor ein Brite 2008 seinen Fuss. Darauf folgten fünf verschiedene Gerichtsfälle in neun Jahren. Die Einsicht in die Urteile musste sich Stefanie Hablützel mit SRF zum Teil vor Gericht erstreiten.

Die Jury des Ostschweizer Medienpreises zeichnet Stefanie Hablützel für ihre «erstklassige, sorgfältige, investigative Recherche» aus, die «Kontinuität, Durchhaltevermögen und auch Mut» erforderte. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert.

Der Ostschweizer Medienpreis wird durch die gleichnamige Stiftung verliehen.