Für die 130 Sitze im Thurgauer Kantonsparlament bewerben sich in den fünf Bezirken insgesamt 988 Personen. Damit stellen sich 74 Personen mehr zur Wahl als vor vier Jahren. Bei den Wahlen im 2016 waren es 914 Kandidierende. Von den bisherigen Kantonsrätinnen und Kantonsräten treten 118 zur Wiederwahl an.

Auffallend sind die vielen Kandidierenden für die 130 Sitze. Die Strategie der Parteien ist klar: Mit möglichst vielen, verschiedenen Kandidierenden will man möglichst viele Wählerinnen und Wähler ansprechen, die so Listenstimmen bringen: Seien es die Jungen, die Alten etc.

37.7 Prozent Frauen

Der Frauenanteil ist zwar erhöht worden, aber es kandidieren immer noch deutlich weniger Frauen als Männer. Für Frauen scheint die Kantonalpolitik im Kanton Thurgau noch immer zu wenig lohnend zu sein.

Von den bisherigen 130 Kantonsräten treten 118 wieder an. Deshalb sind kaum grosse Verschiebungen in den Parteienstärken des Thurgauer Parlaments zu erwarten.