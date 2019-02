Ansehnliche Karriere: Im Jahre 2015 wurde Patrick Küng Abfahrtsweltmeister. Es war sein grösster und wichtigster Erfolg. Im Verlauf seiner zehn Jahre im Weltcup gewann der Glarner auch einen Super-G und eine Abfahrt. Die Karriere des 35-Jährigen wurde aber auch immer wieder durch schwere Verletzungen unterbrochen. Zuletzt zog er sich im Training zur Lauberhornabfahrt in Wengen Ende Januar eine Hirnerschütterung zu. Diese führte zum Entscheid, vom Ski-Zirkus zurückzutreten.

Legende: Hat nun mehr Zeit, das schöne Wetter zu geniessen: Patrick Küng vor dem Glarner Mürtschenstock. SRF

Neue Herausforderungen: Wohl bedauert Patrick Küng das abrupte Ende seiner Karriere. Doch er blicke ohne Groll auf eine schöne und privilegierte Zeit zurück, sagt er im Interview mit dem Regionaljournal Ostschweiz. Was die Zukunft bringen soll und in welche Richtung er sich entwickeln will, lässt der ehemalige Skiprofi offen. Einige Job-Angebote habe es schon gegeben, so Küng. Erst einmal wolle er aber Abstand vom Spitzensport gewinnen, die Tage ruhiger angehen und das Leben geniessen.