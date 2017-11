Zino Meuli ist 25 Jahre alt, arbeitet an der Fachhochschule in St.Gallen als Polygraf in der Kommunikation und wohnt im thurgauischen Horn. Neben seinem tagtäglichen Beruf hat er noch eine zweite grosse Passion – er ist Profiboxer.

Nach seiner Amateurkarriere mit rund 80 Kämpfen, von denen er Dreiviertel als Sieger beendete, wechselte er zu den Berufsboxern. Acht Kämpfe hat er mittlerweile bestritten und alle gewonnen.