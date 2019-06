Begeistert präsentiert eine der Primarschülerinnen ein Küchensieb mit einem rötlichen Wurm drin: «Die meisten Würmer habe ich unter grossen Steinen gefunden.»

Eine Gruppe von fünfzehn Schülerinnen und Schülern aus dem St. Galler Schulhaus St. Leonhard ist im Rahmen der Projektwoche «Wir und die Welt» an der Sitter, um hier die kleinen Lebewesen zu untersuchen.

Anhand der gefundenen Lebewesen lasse sich bestimmen, wie der Wasserzustand des Wassers ist, erklärt Maja Bretscher vom städtischen Amt für Umwelt und Energie. Mit grossem Eifer drehen die Kinder die Steine um und pflügen mit Sieben und Netzen durch den Kies.

«Es geht darum, die Kinder für ihre Umwelt zu begeister und zu sensibilisieren», sagt Maja Bretscher. «Sie sollen spielerisch erfahren, was in ihrer Umgebung so kreucht und fleucht.»

Die gefundenen Tiere lassen vermuten, dass momentan die Wasserqualität der Sitter gut bis sehr gut ist für die Wassertiere - auch wenn das Wasser für die Jahreszeit noch eher kühl ist.