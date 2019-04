Am Mittwoch, 10. April, findet der erste Internationale Tag der Provenienzforschung statt. Mehr als 70 Kulturinstitutionen in Europa geben Einblick in ihre Tätigkeit. Auch das Kunstmuseum St. Gallen organisiert eine Sonderführung durch die Ausstellung «Wechselspiele». Anhand ausgewählter Werke gibt Samuel Reller Einblicke in die Forschungsarbeit des Museums. Die Führung findet um 18.30 Uhr statt.