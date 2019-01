Pumptracks in der Ostschweiz

Jetzt erhält auch das Appenzellerland eine Pumptrack-Anlage. Pumptrack? Das ist eine asphaltierte Rundbahn mit kleinen Wellen. Diese kann mit dem Velo, dem Skateboard oder den Inline-Skates befahren werden.

Solche Anlagen schiessen in der Ostschweiz wie Pilze aus dem Boden. Rumgekurvt werden kann zum Beispiel bereits in Flawil, Berneck oder in Wildhaus.

Bild 1 / 9 Legende: Laax Murschetg ZVG/Velosolutions Bild 2 / 9 Legende: Zürich ZVG/Velosolutions Bild 3 / 9 Legende: New York ZVG/Velosolutions Bild 4 / 9 Legende: Sils im Domleschg ZVG/Velosolutions Bild 5 / 9 Legende: Sils im Domleschg ZVG/Velosolutions Bild 6 / 9 Legende: Laax Murschetg ZVG/Velosolutions Bild 7 / 9 Legende: Zürich ZVG/Velosolutions Bild 8 / 9 Legende: Balzers im Fürstentum Liechtenstein ZVG/Velosolutions Bild 9 / 9 Legende: Balzers im Fürstentum Liechtenstein ZVG/Velosolutions

Jetzt ist auch in Urnäsch ein Pumptrack geplant. Für den Bau verantwortlich ist ein Trägerverein. Die Gemeinde stellt dem Verein eine Landparzelle im Baurecht zur Verfügung.

Wenn alles nach Plan läuft, kann die Anlage bereits im Sommer eröffnet werden. Die Baueingabe ist gemacht. Die Kosten belaufen sich auf 270'000 Franken.