Der Nahost-Korrespondent in einem Beitrag aus Kairo.

Seit 2010 berichtet Pascal Weber aus dem Nahen Osten. Was damals als Arabischer Frühling begann, habe sich in Resignation aufgelöst, «beziehungsweise in einen aussichtslosen Krieg mit der schlimmsten Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg», schreibt die SRG Ostschweiz.

Die Jury des Radio- und Fernsehpreises lobt Webers Arbeit: «Mit viel Kompetenz und Engagement schildert und analysiert Pascal Weber die vielschichtigen Konflikte in dieser Region. Aber ebenso macht er uns die unerträgliche Lage der von Krieg, Armut und Unterdrückung versehrten Menschen bewusst.»