Geboren ist Hans Fässler 1957 in St. Gallen. Er studierte Anglistik und Geschichte an der Universität Zürich und arbeitete als Englischlehrer an der Kantonsschule Trogen. Fässler beschäftigt sich als Historiker mit der kolonialen Vergangenheit der Schweiz und behandelt dieses Thema auch als Autor und politischer Kabarettist.