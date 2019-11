Die Ausgangslage an der Delegiertenversammlung der CVP war spannend. Auf der einen Seite die von der Parteileitung nominierte Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann. Auf der anderen Seite der ehemalige CVP-Nationalrat Thomas Ammann. Ihn hatte die Regionalpartei Rheintal vorgeschlagen.

Die spannende Ausgangslage war auch dafür verantwortlich, dass 169 Delegierte am Freitagabend den Weg nach St. Gallen gefunden hatten. So viele wie selten. Nach einer intensiven Diskussion fiel der Entscheid relativ deutlich aus: 109 Delegierte stimmten für Susanne Hartmann.

Bruno Daman einstimmig nominiert

Ebenfalls offiziell nominiert wurde der bisherige CVP-Regierungsrat Bruno Damann. Die Gesamterneuerungswahlen finden am 8. März statt. Drei Mitglieder müssen ersetzt werden. Bereits nominiert haben FDP und SP. Die FDP schickt Beat Tinner (neu) und Marc Mächler (bisher) ins Rennen, die SP Laura Bucher (neu) und Fredy Fässler (bisher). Die SVP will nebst dem Sitz von Stefan Kölliker einen weiteren Sitz in der Regierung. Mit wem sie antritt, ist noch offen.