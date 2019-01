Dölf Biasotto ist 57 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er wohnt in Urnäsch, wo er auch aufgewachsen ist. Der FDP-Politiker engagiert sich schon seit über 20 Jahren in verschiedenen politischen Ämtern. Unter anderem engagierte er sich der Bauingenieur von 1994 bis 2017 in Urnäsch in der Ortsplanungskommission . Von 2009 bis zu seiner Wahl in die Regierung war er Kantonsrat. Seit 2017 steht er dem Departement Bau und Volkswirtschaft vor. Dölf Biasotto hat nicht nur ein eigenes Bauunternehmen geführt, er ist auch Mediator.