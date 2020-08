Victoria Bischof aus dem appenzellischen Teufen spielt wieder für den FC St.Gallen-Staad in der NLA.

In den USA den Traum der Profispielerin verloren

Vor etwas mehr als zwei Jahren schien der grosse Traum einer Profifussball-Karriere für Victoria Bischof zum Greifen nahe. Aus dem appenzellischen Teufen wechselte sie in die USA an das College in Lawrenceville, um sich fortan nur noch auf den Fussball zu konzentrieren.

Nun aber ist die 20-Jährige wieder zurück in der Ostschweiz und spielt - wie schon vor ihrem Abstecher nach Kalifornien - wieder für den FC St.Gallen-Staad in der Nationalliga A.

Ich lernte mich in den USA besser kennen und erkannte, dass ich nicht der Typ Profifussballerin bin.

Obwohl sie der Aufenthalt in den USA bezüglich Fussball nicht weitergebracht hat, bereut sie das Auslandjahr nicht. Victoria Bischof ist jedoch zur Erkenntnis gelangt, dass es nicht mehr ihr Ziel ist, Profifussballerin zu werden.

Sie sei nicht der egoistisch orientierte Typ, der nur sich sehe, um sportlich erfolgreich zu sein, meint sie. So will sie ihren Lieblingssport künftig als Ausgleich und damit als Amateurspielerin ausüben und daneben die Ausbildung zur Naturheilpraktikerin angehen.