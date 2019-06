Am 25. Bishopscup im Rugby werden 25 Vereine aus ganz Europa erwartet. Organisiert wird das internationale Turnier vom einzigen Rugby Verein der Ostschweiz, vom Rugby Club St. Gallen.

In meiner Heimat Neuseeland ist Rugby quasi eine Religion. Man wächst damit auf.

Rugby ist eine Sportart, die ihren Ursprung wie der Fussball in England hat. Ist Rugby in vielen Ländern bekannt und breit abgestützt, so ist diese Teamsportart in der Schweiz eine absolute Randsportart. Dies gilt ganz besonders für die Ostschweiz, gibt es doch nur einen einzigen Verein – den Rugby Club St.Gallen.

Legende: Auch Frauenteams sind am Start. zvg / Rugby Club St. Gallen

Dieser organisiert am kommenden Wochenende zum 25. Mal den Bishopscup. Mit 25 Frauen- und Herren-Teams und gegen 500 Teilnehmenden aus ganz Europa ist dies das grösste Rugby-Turnier der Schweiz.

Hart aber mit viel Respekt und Fairness

An diesem Turnier gilt das, was das Rugby weltweit auszeichnet. Es ist wohl eine der härtesten Sportarten, doch der gegenseitige Respekt und die Fairness sind die oberste Maxime.