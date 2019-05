Das Hallenbad Blumenwies in St. Gallen muss saniert werden. Im gleichen Atemzug soll es auch eine Erweiterung geben. Nun liegt das Siegerprojekt «Waikiki» des Architekturwettbewerbs auf dem Tisch. Geplant ist für die Sportvereine ein separates Becken mit 13 Bahnen in einem 25-Meter-Becken. Heute sind es nur fünf Bahnen. Ein weiteres Becken dient dem Allgemeinbereich.

Legende: Andy Senn Architekt

Stadträtin Maria Pappa ist überzeugt vom Siegerprojekt. Ihr gefällt besonders die räumliche Aufteilung. «Wir haben eine klare und kluge Trennung von Sport- und Allgemeinbereich, etwa für die Kinder.»

Was mir am besten gefällt, ist die klare Aufteilung der verschiedenen Schwimmbecken.

Im neuen Bad soll es zudem ein geheiztes Aussenbecken und einen Wellnessbereich geben. Im weiteren geplant sind ein Bistrobereich und eine neue Tiefgarage. Nur ein Teil des heutigen Gebäudes soll abgebrochen werden.

Legende: Andy Senn Architekt

Der Kostenrahmen für die Sanierung und Erweiterung liegt bei 36 Millionen Franken. Wie teuer das Projekt effektiv zu stehen kommt, wird als nächstes ausgerechnet. Die fertige Bauvorlage kommt dann ins Stadtparlament und anschliessend an die Urne. Der Volksentscheid ist auf Herbst 2021 geplant.

In die Jahre gekommen

Das St. Galler Hallenbad Blumenwies ist 1973 eröffnet worden. In den folgenden Jahrzehnten wurde es regelmässig erweitert. Eine erste grosse Sanierung erfolgte in den 90er-Jahren. Das Ziel des neuen Projekts: Das «Blumenwies» soll ein führendes Sport- und Freizeitbad in der Region werden.