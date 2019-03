Schneeglöckchen-Zucht in Wald

Vor sieben Jahren machte Yanik Neff eine Entdeckung, die sein Leben veränderte. Bei einem Spaziergang im botanischen Garten in St. Gallen fiel ihm auf, dass es mehrere Schneeglöckchen-Arten gibt: «Neben dem heimischen Galanthus nivalis gibt es weitere Arten wie Galanthus plicatus, Galanthus elwesii oder Galanthus gracilis.»

Das Schneeglöckchen ist die erste Pflanze im Jahr, die blüht.

Das Schneeglöckchen, welches als erste Pflanze im Jahr blüht und damit den Frühling einleitet, fasziniert Neff. Inzwischen weiss er, dass es rund zwanzig verschiedene Arten gibt, die sich wiederum in rund 800 Sorten aufteilen.

Legende: Schneeglöckchen können sich optisch stark voneinander unterscheiden. Yanik Neff / swiss-drops.ch

Der Ausserrhoder Landschaftsarchitekt Yanik Neff hat selbst mit der Zucht von Schneeglöckchen begonnen – rund 300 Sorten hat er unterdessen in seinem Gewächshaus in Wald (AR).

300 Sorten im Gewächshaus

Samen und Zwiebeln verkauft Neff auch in seinem Online-Shop Swiss-Drops, Link öffnet in einem neuen Fenster. Und weil es nur wenig Fachliteratur speziell zu Schneeglöckchen gibt, schreibt er im Moment an einem Buch.

Legende: Eine Zwiebel des Schneeglöckchens Galanthus «Golden Fleece» wird für 1700 Franken gehandelt. zvg Swiss-Drops

Schneeglöckchen gehören zu den Amaryllisgewächsen und kommen vorwiegend in Mittel- und Südeuropa, in Vorderasien und im Kaukasus vor.

Eine Zwiebel für 1700 Franken

Wildformen sind selten; die Blumen gehören deshalb zu den geschützten Arten. Einzelne Sorten werden zu hohen Preisen gehandelt. So kostet ein Woronow-Schneeglöckchen rund tausend Franken, und eine Zwiebel Galanthus «Golden Fleece» wird für 1700 Franken gehandelt.