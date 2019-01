Die Schulen in Unterwasser und Alt St. Johann im Toggenburg bleiben wegen der prekären Schneeverhältnisse geschlossen. «Wir haben hier steile Hänge und manche Kinder wohnen auf über 1200 Metern», sagt Schulleiter Stefan Gubler, «Das ist in dieser Situation nicht mehr zumutbar.» Die Schule bleibt deshalb heute und morgen geschlossen.

Es sei das erste Mal in seinen fünfzehn Jahren als Schulleiter, dass sie die Schule wegen des Schnees schliessen, so Gubler. In den vergangenen Jahren wurden aber immer wieder einzelne Kinder aufgefordert, erst am Nachmittag in die Schule zu kommen, sobald die Strassen geräumt und die Situation überschaubar waren.

Die Kinder sollen lernen, dass einem auch einmal die Natur einen Strich durch die Rechnung machen kann.

Mit der temporären Schulschliessung gaben die Lehrer den Kindern auch die Warnung mit auf den Weg, dass auch in der Freizeit Vorsicht angebracht sei. «Die Kinder sollen lernen, dass einem auch einmal die Natur einen Strich durch die Rechnung machen kann», sagt Stefan Gubler. Er geht davon aus, dass ab dem Mittwoch der Schulbetrieb wieder regulär abläuft.