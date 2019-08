Am Schwägalp Schwinget vom 11. August 2019 werden auch in diesem Jahr wieder rund 15'000 Besucher erwartet. Das Schwingfest am Fusse des Säntis ist in den vergangenen 20 Jahren immer grösser geworden und hat sich weiter entwickelt.

Bild 1 / 3 Legende: Beat Abderhalden (l.) und Pascal Schöneneberger im Einteilungsbüro. SRF / Fritz Bischoff Bild 2 / 3 Legende: Jeder Schwinger hat ein Notenblatt. SRF / Fritz Bischoff Bild 3 / 3 Legende: Die Arena beim Schwägalp Schwinget: Bereit für 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. SRF / Fritz Bischoff

Auch die Digitalisierung macht vor dem Schwingsport nicht Halt. Wohl werden gewisse Traditionen mit Papier und Bleistift standhaft bewahrt, langsam aber nimmt auch die Digitalisierung Einzug.

So ist heute jeder Schwinger mit einem Strichcode erfasst, damit die Ranglisten nach jedem Gang sofort erstellt werden können. Trotzdem: Der Computer ist im Sägemehlring noch nicht angekommen.

Die Notenblätter für jeden Schwinger werden nämlich noch immer von Hand ausgefüllt. Danach werden sie von einem Meldeläufer vom Einteilungsbüro auf die Wettkampfplätze gebracht und auch wieder zurückgeholt.