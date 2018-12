1953 nahm die Schweiz erstmals an internationalen Berufsmeisterschaften teil und seit den 1950er-Jahren finden auch Schweizer Berufsmeisterschaften statt. Seit 2009 werden die von den verschiedenen Berufsverbänden durchgeführten Schweizer Berufsmeisterschaften unter dem Titel «SwissSkills» durchgeführt. Im Jahr 2014 fanden erstmals zentrale Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern statt. Die ursprünglich als einmalig angedachte Veranstaltung wurde 2018 mit grossem Erfolg und hoher Medienresonanz ein zweites Mal durchgeführt. Es ist die Absicht der Stiftung SwissSkills, zentrale SwissSkills zukünftig im Zwei-Jahres-Rhythmus durchzuführen. Daneben werden auch in Zukunft weiterhin dezentral Schweizer Berufsmeisterschaften als «SwissSkills-Meisterschaften» ausgetragen. Insbesondere von jenen Berufsverbänden, die jährlich ihre Schweizer Meisterinnen und Meister küren.