Die Regierung des Kantons St. Gallen, der Stadtrat der Stadt St. Gallen und der Kantonale Gewerbeverband wollen die Schweizer Berufsmeisterschaften «Swiss Skills» im Jahr 2022 in die Kantonshauptstadt holen. Regierung und Stadtrat stellen gemäss einer Medienmitteilung eine finanzielle Unterstützung von 3 Millionen Franken in Aussicht, sofern die Parlamente zustimmen.

Regierung, Stadtrat und Gewerbeverband sind überzeugt, dass St. Galler ideale Voraussetzungen für die Durchführung der «Swiss Skills» bietet. 1997 und 2003 organisierte man in St. Gallen bereits die Berufsweltmeisterschaften.

Legende: Im Kanton St. Gallen gibt es nahezu 20'000 Lernende. Keystone

Die Schweizer Berufsmeisterschaften finden in diesem Herbst zum zweiten Mal in Folge in Bern statt. Die St. Galler sind deshalb der Überzeugung, dass ein örtlicher Wechsel dem Wettbewerb dabei hilft, in der föderalistischen Schweiz landesweit verankert zu bleiben.