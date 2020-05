Es hätte der Höhepunkt der diesjährigen Schwingsaison werden sollen: das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest in Appenzell. Wegen des Grossveranstaltungsverbots bis Ende August musste es jedoch verschoben werden. Jetzt ist das neue Datum bekannt. Neu findet das Jubiläums-Schwingfest am Sonntag, 5. September 2021 statt. Also gut ein Jahr später als ursprünglich geplant.

Wir sind froh, dass nun endlich Klarheit herrscht.

Ein neues Datum zu finden, sei eine Herausforderung gewesen, teilen die Veranstalter mit. Die Schwingagenda sei eng getaktet. Mit der Kilchberger-Schwinget verfügt die Saison bereits über einen veritablen Höhepunkt. Just die Organisatoren dieses hochkarätigen Traditionsanlasses vor den Toren der Stadt Zürich haben nun Hand geboten und den Appenzellern bei der Terminfindung geholfen.

Kilchberger-Schwinget neu am 25. September 2021

Ursprünglich hätte nämlich die Kilchberger-Schwinget am 5. September 2021 stattfinden sollen. Die Veranstalter haben sich aber bereit erklärt, den Anlass zugunsten des Jubiläumsschwingfests in Appenzell drei Wochen nach hinten zu verschieben.

Mit dem Schwingfest in Appenzell wird das 125-jährige Bestehen des Eidgenössischen Schwingerverbandes gefeiert. Erwartet werden rund 20'000 Zuschauer.