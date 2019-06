Er ist einer der bekanntesten Zirkus-Clowns der Schweiz. Zusammen mit Rolf Knie feierte Gaston Hähni unter seinem Künstlernamen «Gaston» die grössten Erfolge in den 1970er-Jahren. «Rolf hat mir den Weg geebnet mit seinen Kontakten», sagt Gaston Hähni heute.

Wenn ich lache, sehen die Leute immer gerade, was mein Beruf ist. Ich habe halt ein Gesicht wie ein Clown.

Über 40 Jahre war der Clown aus Arbon unterwegs in der Manege. Nun ist Schluss: «Ich setze mich zur Ruhe. Den Zirkus und das Scheinwerferlicht vermisse ich überhaupt nicht.»

Zirkuswagen verkauft

Gaston Hähni hat drei erwachsene Kinder. Er lebt bereits seit über 20 Jahren mit seiner Lebenspartnerin aus Arbon. Wegen ihr zog er auch an den Bodensee: «Hier in Arbon fühle ich mich wohl, ich fühle mich aber nicht als Arboner. Ich sehe mich eher als Weltbürger.» Das obere Stockwerk übrigens in seinem Einfamilienhaus in Arbon kenne er nur vom Staubsaugen. Schliesslich habe er die letzten Jahrzehnte in seinem Zirkuswagen immer nur auf einer Etage gelebt.