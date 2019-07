Regelmässig wird die deutsche Grenzstadt Konstanz von Schweizer Einkaufstouristen überrollt. Die Folgen sind lange Staus an der Grenze und verstopfte Strassen in der Innenstadt. Bereits Anfang Juli hat die Stadt ein Verkehrskonzept präsentiert, das gemeinsam mit der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen erarbeitet wurde.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grenzüberschreitender Verkehr Autobahnzoll in Kreuzlingen soll ausgebaut werden

Seit rund einer Woche besteht für Einkaufstouristen in Konstanz ein neues Angebot: Schweizerinnen und Schweizer, die am Samstag für ihren Einkauf nach Konstanz fahren, können ausserhalb der Stadt auf Gratisparkplätzen parkieren und werden mit kostenlosen Shuttle-Bussen ins Zentrum gefahren.

Stadt betreibt «Baustellen-Marketing»

Der neue Service wird aber kritisiert. So stellen sich User von sozialen Medien die Frage, ob tatsächlich ein noch grösserer Anreiz geschaffen werden müsse, um zusätzliche Einkaufstouristen nach Konstanz zu locken.

Die Einkaufstouristen seien jedoch nicht der einzige Grund für den neuen Shuttle-Service, sagt Walter Rügert, Mediensprecher von Konstanz. Weil an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt zurzeit Bauarbeiten stattfinden, seien verschiedene Strassen in Konstanz nur beschränkt befahrbar.

«Wir haben gesagt, da müssen wir etwas tun», so Walter Rügert. Die Stadt habe im grossen Stil «Baustellen-Marketing» betrieben und der neu geschaffene Park-and-Ride-Service sei eine Massnahme daraus. So soll verhindert werden, dass der Verkehr in Konstanz am Wochenende vollständig zum Erliegen kommt.