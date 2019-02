Seit zwei Jahren testet die Stadtpolizei St. Gallen Parksensoren an der David- und an der Pestalozzistrasse. Die Idee: Die Sensoren sollen feststellen, ob auf einem Parkplatz ein Auto steht und dies via App mitteilen. So will die Stadt künftig den Parksuchverkehr reduzieren helfen.

In einer ersten Versuchsphase erreichten die getesteten Sensoren die definierten Zielwerte nicht. Daher hat der Stadtrat entschieden, den Pilotversuch bis Frühling 2019 zu verlängern. Bis Ende März werden nun die Ergebnisse aus der zweiten Testphase ausgewertet.