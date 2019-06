Das Modell «Traverso» der Südostbahn ist im Massstab 1:25 gebaut und ein perfektes Abbild des Originals. Mit 6,10 Metern ist es der längste Zug in der Swissminiatur, dem Freizeitpark in Melide. Für die SOB-Mediensprecherin Claudia Krucker ein Glücksfall: «Die Tourismusorganisationen in Rapperswil-Jona wollten ihren Auftritt in Melide vervollständigen. Da haben wir gerne Hand geboten.»

Legende: Der neue Voralpenexpress der SOB fährt seit kurzem auch als Modelleisenbahn in der Swissminiatur in Melide/TI. SOB

«Traverso» bedeutet übrigens quer. Seit dem 6. Juni – dem 60. Geburtstag der Swissminatur fährt der «Traverso» der SOB quer durch die Mini- Schweiz.