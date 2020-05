Die Gemeinde Glarus will bei grossem Andrang die Strasse ins Klöntal sperren. Zusätzliche Busse lassen noch auf sich warten.

An schönen Sommertagen gab es in den letzten Jahren im Klöntal chaotische Zustände. Unzählige Privatautos suchten Parkmöglichkeiten rund um den See und überlasteten die Zufahrtsstrasse.

Das neue Verkehrskonzept der Gemeinde Glarus sieht nun vor, dass an Spitzentagen die Strasse ins Klöntal für Privatautos gesperrt wird. Wie die Gemeinde schreibt, bedeutet das, dass an solchen Tagen auf einen Besuch im Klöntal per Auto verzichtet werden muss.

Warten auf Busse

Geplant sind zusätzliche Busverbindungen ins Klöntal. Der Kanton sei mit Busbetreibern im Gespräch für die Saison 2022. Wegen eines laufenden Rechtsverfahrens ist im Moment eine Anpassung des Fahrplans nicht möglich.