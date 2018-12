Das Spital Flawil könnte in ein ambulantes Gesundheitszentrum ohne Betten umgewandelt werden. Das ist ein mögliches Szenario in der St. Galler Spitalzukunft.

Selber Lösungen finden

Der Gemeinderat von Flawil will aber nicht abwarten bis dieses Szenario allenfalls Wirklichkeit wird. «Wir müssen letztlich selber für uns schauen und Lösungen suchen», sagt Gemeindepräsident Elmar Metzger. Es seien Gespräche im Gang mit privaten Gesundheitsunternehmen, die das Spital betreiben könnten.

Die Bedingungen seien eine Bettenstation und eine Notfallversorgung für die Region. «Die Gespräche haben gezeigt, dass auch ein Landspital betriebswirtschaftlich betrieben werden kann», so Metzger. Dass man mit einem privaten, betriebswirtschaftlich orientierten Unternehmen vom Regen in die Traufe komme, davon geht Metzger nicht aus: «Ich bin mir nicht sicher was schlimmer ist: Ein Verwaltungsrat, der von Schliessung sprich und Unsicherheit auslöst, oder ein privates Unternehmen mit Drive, das in der Lage ist seinen Mitarbeitenden Sorge zu tragen.»

Flawil ist nicht alleine

Mit der Idee eines privaten Gseundheitsanbieters ist der Gemeinderat von Flawil nicht alleine. Auch der Stadtpräsident von Rorschach, Thomas Müller, hat in der Vergangenheit gegenüber dem Regionaljournal gesagt, dass er Gespräche mit Privaten führe.