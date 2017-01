Die Stadt St. Gallerinnen und St. Galler geniessen den Winter: Auf den Langlaufskiern inmitten der Stadt oder an einem der beiden Skilifte.

Winterzeit ist Loipenzeit in St.Gallen: Am Rande der Stadt und auch mitten in der Stadt stehen den Langläufern bis zu sechs Loipen zur Verfügung. Das Angebot werde rege genutzt, sagt Roman Bottlang vom St. Galler Sportamt, welches für die Präparation der Loipen zuständig ist.

Anders sieht es bei den Skiliften aus: Die beiden städtischen Skilifte am Schlösslihang und an der Beckenhalde werden von Privaten betrieben. Ob Skifahren, Schlitteln oder Langlaufen - die Stadt St. Gallen hat im Winter einiges zu bieten, wie unsere Reportage aus dem Schnee zeigt.