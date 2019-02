Auf dem Linder-Brunnen im Linsenbühl fliesst am Fasnachtsfreitag Glühwein statt Wasser.

Johann Linder prägte in den 1950er- und 60-Jahren die St.Galler Fasnacht als Schnitzelbänkler. Bekannt wurde sein Programm «Boat dö nüjh», das er im Restaurant Seeger vortrug.

Zum Gedenken an den Fasnächtler entwarf der St.Galler Künstler Max Oertli im Jahr 1993 den Johann-Linder-Brunnen, der in der mittleren Linsebühlstrasse aufgestellt wurde. Jeweils am Fasnachtsfreitag fliesst aus diesem Brunnen Glühwein statt Wasser.