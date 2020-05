Heidi Hanselmann, die Gipfelstürmerin

16 Jahre lang war Heidi Hanselmann Chefin des St. Galler Gesundheitsdepartementes. Die SP-Regierungsrätin war immer eine Kämpferin, akribisch, präzise und aber auch hartnäckig und eigenwillig. Ausdauernd in ihrer politischen Arbeit, mit den Blick nach vorne, aufsteigend. Auch privat Stieg Hanselmann hoch, auf über 7000 Meter. In der Spitalpolitik, welche sie prägte, kehrte nie Ruhe ein ¬– wie gesamtschweizerisch auch. Ihre Linie gab sie nie auf. Auch ihr Rücktritt nach 16 Jahren aus der Regierung ist kein Zeichen fürs Nachgeben in Fragen der Spitalpolitik.