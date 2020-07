Nach zwei Absagen soll es in der Ostschweiz doch noch einen vom Bund anerkannten Innovationspark geben.

Vorprüfung überstanden

2014 und 2015 waren zwei Anträge für einen Netzstandort des nationalen Innovationsparks in der Ostschweiz abgelehnt worden. Der Nachweis «wissenschaftlicher Exzellenz mit nationaler und internationaler Ausstrahlung» habe nicht im genügenden Mass erbracht werden können, räumte die St. Galler Regierung danach ein.

Nun gibt es einen dritten Anlauf. Das Dossier habe eine erste Vorprüfung überstanden und den letzten Feinschliff erhalten, teilte der Kanton am Mittwoch mit. Die Bewerbung werde bei der Stiftung Switzerland Innovation eingereicht. Diese ist für die inhaltliche Beurteilung zuständig, entscheiden wird aber letztlich der Bundesrat.

Erfolgreiche Innovationen schaffen

Der Innovationspark soll im Gebäudekomplex des St. Galler Tagblatts an der Fürstenlandstrasse neben der Empa angesiedelt werden. Unternehmen mit dem Schwerpunkt in der Gesundheits- und Medizintechnik oder in der Optik und Photonik sollen sich dort mit Spitzenforschung vernetzen und die Voraussetzungen für erfolgreiche Innovationen schaffen.