Welche Chancen und Risiken birgt der Einsatz von Bodycams und könnte sich der Stadtrat eine entsprechende Aufrüstung der Stadtpolizei vorstellen? Solche und ähnliche Fragen richten FDP-Gemeinderat Andreas Dudli und 24 Mitunterzeichnende in einem Postulat an den St. Galler Stadtrat.

Hintergrund des Vorstosses ist der Umstand, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte in jüngster Zeit gestiegen ist. Diese Entwicklung sei ein gesellschaftliches Problem, das eine politische reaktion erfordere, schreiben die Gemeinderäte. Ein mögliches Mittel könnte der Einsatz von Bodycams sein.

Graubünden als Vorreiter

Die Diskussion über den Sinn solcher Bodycams läuft auch in anderen Kantonen: So hat der Kanton Zürich ein entsprechendes Pilotprojekt gestartet. Weiter ist der Kanton Graubünden: Das Kantonsparlament hat vor einem Monat das Gesetz soweit angepasst, dass der Einsatz von Bodycams in Zukunft möglich wäre. Ob es soweit kommt ist allerdings offen: Der Bündner Polizeiverband hat Zweifel an der Wirksamkeit dieser Massnahme geäussert. Ausserdem befürchtet er Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der Polizisten.