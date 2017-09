Debatte in Arbon

Ausgangslage: Direkt am See in Arbon steht das Hotel Metropol aus den 60er Jahren. Die Generalunternehmerin HRS möchte das Hotel abreissen und zwei Hochhäuser aufstellen. Die entscheidende Frage ist nun, ob das Hotel besonders schützenswert ist oder nicht.

Entscheid Stadtrat: Ein Obergutachten, das vom Stadtrat in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass das Hotel Metropol schützenswert ist. Gleichzeitig zeigen Studien zu Wirtschaftlichkeit und Städtebau, dass der Erhalt des Gebäudes nicht mehr rentabel ist. Es müsste viel saniert werden und die Räume seien heute schon zu klein für ein Hotel. Der Stadtrat hat nun entschieden, dass er das Hotel Metropol nicht schützen will.

Aussicht: Die Befürworter des Hotels Metropol stützen sich auf das Obergutachten und verlangen den Schutz des Hotels Metropol. Den Entscheid des Stadtrates wollen sie anfechten.