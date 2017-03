Die Stimmberechtigen von Rapperswil-Jona haben am Wochenende ein Strassenprojekt, welches die Hauptverkehrsachse hätte beruhigen sollen, abgelehnt

2011 sagte Rapperswil-Jona Nein zu einem Tunnelprojekt

Der Stadtrat unterstreicht die Notwendigkeit der Verkehrsprojekte

Wie soll es weitergehen? Stadtpräsident Martin Stöckling hat am Tag nach der Abstimmung noch keine neue Idee, wie er die Stadt vom Verkehr entlasten könnte. Sicher ist aber, dass er so rasch wie möglich mit den Verantwortlichen des Kantons beraten will, um neue Projekte auszuarbeiten. Eine Prognose, wann Stadt und Kanton eine mehrheitsfähige Variante präsentieren können, wagt Stöckling nicht. Kantonsingenieur Marcel John ist für neue Gespräche offen, wie er gegenüber Radio SRF sagt. Auch der Kanton sei an einer baldigen Lösung interessiert.