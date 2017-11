In der Stadt St. Gallen muss am 26. November der freie Sitz im St. Galler Stadtrat neu besetzt werden. Nino Cozzio (CVP) hatte bereits im Frühsommer aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt auf Ende Jahr bekannt gegeben, er ist in der Zwischenzeit verstorben.

Wie schon im ersten Wahlgang treten Sonja Lüthi (GLP) und Boris Tschirky (CVP) an. Sie hatten am meisten Stimmen geholt. Im zweiten Wahlgang mischt auch noch Roland Uhler (SD) mit. Er dürfte jedoch chancenlos sein. Am Dienstag begegneten sich die beiden Favoriten in einem Live-Gespräch im Regionaljournal Ostschweiz.