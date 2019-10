Im Rennen um einen St. Galler Sitz im Ständerat ziehen sich die Grünen zurück. In Absprache mit ihrer Kandidatin, Franziska Ryser, verzichte die Partei auf die Teilnahme am zweiten Wahlgang der Ständeratswahl, teilen die St. Galler Grünen am Dienstagabend mit.

Franziska Ryser wurde am Sonntag in den Nationalrat gewählt, bei der Ständeratswahl belegte sie Platz vier. Die Grünen bezeichnen dieses Resultat als «ausgezeichnet» und deuten in ihrer Mitteilung eine erneute Ständeratskandidatur Rysers in vier oder acht Jahren an.

Unterstützung für Rechsteiner und Würth

Für den zweiten Wahlgang empfehlen die Grünen den SP-Kandidaten Paul Rechsteiner sowie Benedikt Würth von der CVP. In Paul Rechsteiner und seiner Partei sehe man die verlässlichsten Partner, heisst es in der Mitteilung weiter. Vom Duo Rechsteiner-Würth erhoffe man sich, in Fragen bezüglich Klima-, Natur und Umweltschutz weiterzukommen.