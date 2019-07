Am Dienstagmorgen ist Dario Aemisegger zu seiner Bodenseedurchquerung gestartet. Er will mit seinem Stand Up Paddle den Bodensee der Länge nach durchqueren. Die 65 Kilometer von Ludwigshafen bis Bregenz will Aemisegger in zwölf bis vierzehn Stunden bewältigen: «Ich bin guten Mutes, dass das klappt, wenn das Wetter hält.»

Gemäss Aemisegger wäre es das erste Mal, dass jemand den Bodensee der Länge nach mit Stand Up Paddlen durchquert. Begleitet wird der Sportler von einem Boot.

Bereits im letzten Sommer machte Aemisegger von sich reden, als er zusammen mit Freunden den Bodensee in der Breite überquerte - ebenfalls mit einem Stand Up Paddle.