Braucht es das Stimmrechtsalter 16?

Ja, ich kam über die Jugendsession zur Politik . Es hat mich

aber immer gestört, dass ich über die Sachen im Kanton und der Gemeinde nicht mitbestimmen durfte.





Nein, ich ging nicht in die Politik, weil ich abstimmen durfte, sondern weil es mich immer interessiert hat. So war auch ich an der Jugendsession.