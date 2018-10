Der Polizeiposten in Tobel ist einer der elf, die schliessen müssen.

Bis Ende 2019 werden im Thurgau elf kleinere Polizeiposten geschlossen.

Neu betreibt die Kapo TG damit noch 16 Posten auf Kantonsgebiet.

Von diesen aus stehen rund 200 Polizisten im Einsatz.

Mit der Straffung der Strukturen will die Thurgauer Kantonspolizei nicht nur mehr Effizienz, sondern auch mehr Präsenz und Sicherheit erreichen. Dies werde möglich, weil durch die Schliessung die Polizeikräfte flexibler einsetzbar würden, heisst es in einer Mitteilung. Die Präsenz der Polizisten in den Gemeinden und Quartieren werde unter dem Strich spürbar erhöht.