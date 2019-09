In der Schweiz leben nach Schätzungen des Bundesamtes für Gesundheit rund 151'000 demenzkranke Menschen. Jährlich kommen rund 28'000 Neuerkrankungen hinzu. Menschen mit Demenz sind zu einem grossen Teil hochaltrige Personen. Es gibt aber auch junge Betroffene: 7300 Personen bekommen jedes Jahr ihre Diagnose zwischen 30 und 65 Jahren – im Kanton St.Gallen sind dies immerhin 400 Personen.

Für junge Demenzkranke gibt es bis heute praktisch keine Betreuungsangebote. Der Verein Mosaik will dies ändern. Auf dem Lattich-Areal beim St.Galler Güterbahnhof bietet der Verein neu eine Tagesstruktur an. Finanziert wird das Projekt von Stiftungen. Auch die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden beteiligen sich an den Kosten.