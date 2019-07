Die Flossen und Schwimmflügeli stehen den Feriengästen und Ausflüglern diesen Sommer bei Hotels und Restaurants im Thurgau kostenlos zur Verfügung. «Der See erwartet dich: Schnapp dir ein Paar!», steht auf den Bannern geschrieben.

Legende: Thurgau Tourismus verleiht in disem Sommer gratis Schwimmflossen. Hier im Bild das Hotel Wunderbar in Arbon. Thurgau Tourismus

So locken Flossenständer, prall gefüllt mit blauen Schwimmflossen, die Thurgau-Ausflügler und Feriengäste in den See. Die Flossen stehen zum freien Gebrauch zur Verfügung. Die einzige Bedingung ist, dass Die Flossen nach dem Schwimmen am gleichen Ort zurückgebracht werden.

Gratis-Flossen erst in Arbon erhältlich

Innerhalb eines Standortes sind je zehn Flossen in unterschiedlichen Grössen zur kostenlosen Ausleihe verfügbar. Für die kleinen Gäste stehen ausserdem Schwimmflügeli zum Mitnehmen bereit. «Für eine bessere Abdeckung sind wir auf die Unterstützung von unseren Partnerbetrieben angewiesen.», sagt der Projektverantwortliche von Thurgau Tourismus, Adrian Braunwalder.

«Bislang haben wir erst einen Betrieb, der die Flossen und Flügeli anbietet. Dort stösst die Idee jedoch auf sehr positive Resonanz», so Braunwalder. Der erste Flossen-Flügeli-Standort befindet sind in Arbon bei der Wunderbar.