Bei Zuckenriet hat ein Wolf drei Schafe getötet. Seit Ende Dezember ist es der sechste Fall in der Ostschweiz.

Am Samstag erhielt der kantonale Wildhüter die Meldung, dass in einem Stall bei Zuckenriet in der Gemeinde Niederhelfenschwil mehrere Schafe tot oder verletzt seien. Abklärungen vor Ort haben ergeben, dass die Tiere von einem Wolf gerissen worden sind.

«Der Wolf hat acht Schafe angegriffen», sagt Dominik Thiel, Leiter Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen. Drei Schafe seien bereits tot gewesen, drei weitere habe man erlösen müssen, da sie schwer verletzt waren und zwei Tiere wiesen Bisswunden auf.

Sechster Angriff seit Dezember

Im Grenzgebiet der Kantone St. Gallen und Thurgau wurden seit dem 22. Dezember in sechs Fällen Nutztiere von einem Wolf gerissen. Die Behörden gehen davon aus, dass jeweils derselbe Wolf die Tiere getötet hat.

Das Verhalten des Wolfes sei aussergewöhnlich, sagt Dominik Thiel: «Offenbar hat sich dieser Wolf spezialisiert. Er dringt in offene Laufställe ein.» Ob sich der Wolf durch Öffnungen zwängt oder über Zäune springt, sei nicht klar. Das eidgenössische Jagdgesetz lasse im Moment keinen Abschuss des Wolfes zu.