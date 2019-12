Mehr aus dieser Rubrik

Andreas Sallmann setzt auf Tradition. Seit über 35 Jahren macht er mit seiner Firma ISA Bodywear in Amriswil Unterhosen, Pyjamas und Unterleibchen.

Legende: Die Lancierung einer Unterwäschekollektion im Schwingerlook, war vor zwei Jahren ein grosser Verkaufserfolg. SRF

Leidenschaftlich betreibt er seine Arbeit: «Es sagte mal jemand, ich sei in Unterhosen auf die Welt gekommen. Da hat er vielleicht nicht ganz unrecht», sagt der 63-jährige Firmenpatron und schmunzelt.

Eingeschlagen wie eine Bombe

Die Lancierung einer Unterwäschekollektion im Schwingerlook, war vor zwei Jahren ein grosser Verkaufserfolg für die Thurgauer Unterhosenproduzentin. Andreas Sallmann: «Wir sind stets bestrebt innovativ zu sein. Das hat etliche Flops zur Folge, ab und an aber auch ein Erfolgserlebnis».

Bekenntnis zum Standort Schweiz

«ISA Bodywear» ist eine der letzten Strickereien der Schweiz. 60 Angestellte arbeiten am Schweizer Hauptsitz in Amriswil. Hier wird der Stoff von rund 30 Maschinen gestrickt: «Das ist eine Rarität. Wir sind die letzten Unterhosenproduzenten in der Schweiz, die den Stoff selber stricken», sagt Firmenpatron Andreas Sallmann.

Wir haben eine Verantwortung, unserer Jugend Arbeitsplätze zu schaffen.

Der grösste Teil der Produktion erfolgt in der Schweiz. Würde ISA Bodywear die Strickerei ins Ausland verlagern, könnte die Thurgauer Unterhosen-Dynastie rund 300'000 Franken pro Jahr einsparen: «Wenn jeder Unternehmer aus Kostengründen die Schweiz verlässt, kommen wir in Teufelsküche. Wir haben eine Verantwortung, unserer Jugend Arbeitsplätze zu schaffen», sagt Sallmann.

Legende: Der grösste Teil der Produktion erfolgt in der Schweiz. SRF

Der Firmenboss ist 63 Jahre alt. Nächstes Jahr übergibt er seine Unterhosenfabrik an eines seiner sechs Kinder. Somit wird in Amriswil an der Thurgauer Unterhosen-Dynastie weitergestrickt.

