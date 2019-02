Legende: Audio Drohnen in der Landwirtschaft abspielen. Laufzeit 02:21 Minuten.

Drohnen in der Landwirtschaft

Der digitale Wandel hat auch die Schweizer Landwirtschaft erreicht. Drohnen, Roboter und andere smarte Helfer werden in vielen Betrieben bereits erfolgreich eingesetzt. An der Messe Tier und Technik in St. Gallen können Bauern erste Erfahrungen im Indoor Flying sammeln.

«Drohnen können schon weit mehr als Agrarland aus der Luft erkunden. Heute übernehmen die fliegenden Multitalente bereits Prozesse wie Pflanzenschutzmassnahmen im Mais oder im Weinberg: Sie analysieren die Felder aus der Vogelperspektive, spüren versteckte Wildtiere auf und bringen Nützlinge oder Fungizide aus», sagt Ueli Sager von Remote Vision aus Gais.