Die Bewegung in kleinen Häusern auf Rädern zu wohnen stammt ursprünglich aus den USA. Tiny Houses sind zwischen 15 und 45 Quadratmetern gross. Während es früher darum ging Kosten zu sparen, geht es heute viel mehr um nachhaltiges Wohnen und Leben. Hohe Mieten, weniger Raum, die Rückbesinnung auf das Wesentliche lässt viele nach Alternativen suchen. Auch in Deutschland hat diese Bewegung schon viele Anhänger gefunden. Im Gegensatz zu den USA müssen in Deutschland und auch in der Schweiz mehr rechtliche Voraussetzungen erfüllt werden.