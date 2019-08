In Rapperswil-Jona SG ist eine 57-jährige Frau am Sonntagabend von ihrem 36-jährigen Sohn mit einem Messer angegriffen worden. Die Frau verstarb trotz schneller Rettungsmassnahmen noch am Tatort in der Nähe des Bahnhofs.

Der tatverdächtige Schweizer wurde von der Kantonspolizei St. Gallen festgenommen.

Nach dem Angriff flüchtete der Beschuldigte laut den Angaben der Polizei auf das Areal der technischen Hochschule. Dort habe er sich mit dem Messer selber schwere Verletzungen zugefügt und sei vom Rettungsdienst ins Spital eingeliefert worden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Er befand sich am Montagmorgen nach wie vor in Lebensgefahr und konnte nicht befragt werden.

Täter ist polizeibekannt

Der Beschuldigte war der Polizei bereits bekannt gewesen – aus welchem Grund ist nicht bekannt, jedoch sei es nicht wegen Gewaltdelikten, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen ermittelt. Entgegen anderslautender Meldungen in den Sozialen Medien habe für die Bevölkerung keine Gefahr bestanden.