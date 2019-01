Seit dem 01. Januar 2019 hat Thurgau Tourismus in Romanshorn am Hafen seinen neuen Geschäftssitz. Das Unternehmen dislozierte von Arbon an den Bodensee, um räumlich nahe bei der SBS, der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt, zu sein. Rolf Müller, Geschäftsleiter von Thurgau Tourismus: «Der Umzug nach Romanshorn ist der erste Schritt einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen.»

Legende: Die Bodensee Schifffahrt und Thurgau Tourismus spannen seit diesem Jahr zusammen. SRF/Sascha Zürcher

«Ein Gewinn für beide Seiten»

Für die Geschäftsleiterin der SBS, der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt, Andrea Ruf ist klar: «Es ist gut, dass Thurgau Tourismus nun ihre Büroräume unter unserem Dach hat. Die Organsiation rückt damit näher an die Kunden. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen.»