Drei unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in der St. Galler Altstadt an der Multergasse in ein Uhren- und Schmuckgeschäft eingebrochen. Sie haben mit ihrem Auto als Rammbock den Haupteingang der Bijouterie eingedrückt.

Kurz vor 03.45 Uhr rammten sie mit dem Heck ihres Autos den Eingangsbereich des Juwelier-Geschäfts und gelangten so ins Verkaufslokal, teilt die St. Galler Kantonspolizei mit. Im Verkaufslokal beschädigten sie mehrere Vitrinen und Schaufenster und entwendeten daraus Uhren und Schmuck im Wert von mehreren 100'000 Franken. Danach flüchtete die Täterschaft mit einem weiteren mitgebrachten Auto.

Legende: Mit ihrem mitgebrachten Auto rammten die Räuber den Haupteingang der Bijouterie in der St. Galler Altstadt. SRF

Die Täter sind demnach noch auf der Flucht. Das Auto, welches sie als Rammbock verwendet haben, liessen sie am Tatort zurück. Personen wurden keine verletzt.