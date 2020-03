Die Spital Thurgau AG rüstet nicht nur ihre zwei Kantonsspitäler auf. Sie regelt auch den Betrieb in der Psychiatrie.

«Die Zahl der Notfälle in der Psychiatrie werden massiv ansteigen», sagte der CEO der Spital Thurgau AG, Marc Kohler an einer Medienkonferenz. Das zeige die aktuelle Situation in Italien und im Tessin. Deshalb soll die psychiatrische Klinik Münsterlingen momentan möglichst frei gehalten werden.

Leichte Fälle werden wir möglicherweise nach Hause schicken müssen.

«Leichte Fälle werden wir möglicherweise nach Hause schicken müssen, wenn zu viele Akutfälle eintreffen», heisst es bei der Spital Thurgau AG weiter. Es sind traumatisierte und schwer depressive Personen, die erwartet werden.

Geriatrische Rehabilitation

Von den genesenen Covid-Patientinnen und Patienten brauchen viele eine Rehabilitation. Es sind oft ältere Patientinnen und Patienten. Deshalb werden jetzt schon die Rehabilitationsplätze zum Beispiel in der Klinik St. Katharinental in die Planung einbezogen.